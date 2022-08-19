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سقوط شاحنة يغلقُ أهم طريق في موريتانيا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 دقيقة

أدى انحراف شاحنة لنقل البضائع عن مسارها إلى إغلاق طريق «الأمل»، أقدم وأشهر طريق وطني في موريتانيا.

وسقطت الشاحنة عند الكيلومتر 70، إلى الشرق من العاصمة نواكشوط.

وتسبب سقوط الشاحنة في توقف حركة السيارات عبر الطريق الذي يربط بين أكبر المدن وأهمها في موريتانيا.

وحسب بيان لمؤسسة أشغال وصيانة الطرق فقد بدأ فريق فني التحضير للتدخل و إزاحة الشاحنة وفتح الطريق.

ودعت المؤسسة مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة خاصة في المنطقة التي سقطت فيها الشاحنة.

وتكثر الحوادث خلال هذه الفترة التي تشهد تساقط الأمطار.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 دقيقة

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