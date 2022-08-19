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موريتانيا.. أمطار متفاوتة على تسع ولايات

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الجمعة أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار في مناطق عديدة من البلاد.

وقالت الشبكة إن الأمطار سجلت في تسع ولايات، لم تكن من ضمنها العاصمة نواكشوط.

وجاءت الكميات المسجلة على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عين اولاد انيانياره…….22 مم

شرم الشيخ…………..22 مم

اكوينيت………………..20 مم

 

الحوض الغربي:

المبروك………………25 مم

ام لمحار……………..15 مم

لعزيليه………………..15 مم

تامشكط………………13 مم

كب انوامر……………10 مم

الصفى……………….02 مم

 

لعصابه:

المجب…………………20 مم

اكواتيل…………………55 مم

كنكوصه………………..34 مم

الساني………………..34 مم

تناهه……………………22 مم

اشكاطه………………..16 مم

الدحاره بومديد………..35 مم

لفطح…………………..32 مم

احسي الطين………..18 مم

 

اترارزه:

كرمجي…………………10 مم

بوطلحايه………………10 مم

التوفيق………………..15 مم

الحسنيه………………09 مم

كرمسين………………07 مم

امبلل…………………..05 مم

الرشاد…………………20 مم

المبروك……………….20 مم

اللكات…………………10 مم

ابريكيلي……………..09 مم

لكصيبه 2…………….06 مم

 

آدرار

المعذر…………………10 مم

اطار …………………..10 مم

عين اهل الطايع……..08 مم

شوم ………………….06 مم

تيارت…………………..02 مم

شنقيط………………..02 مم

وادان…………………..06 مم

تنتندج………………….30 مم

انتيركنت………………20 مم

انتيرجيت……………..17 مم

اوجفت………………..15 مم

 

داخلت نواذيبو:

الشامي……………..10 مم

 

تكانت:

فرع اجرك…………..39 مم

القديه………………..32 مم

التيدومات……………30 مم

تجكجه……………….01 مم

اشرم ………………..77 مم

انويدجهن…………….32 مم

السياسه…………….21 مم

تيشيت……………….04 مم

 

كيدي ماغه:

واد انعاج…………..60 مم

الشلخه……………..30 مم

اهل سكابه……….30 مم

اشكاطه……………30 مم

امباله المركز…….28 مم

دجاكيلي……………23 مم

كوراي……………….22 مم

الاسلام……………..20 مم

ولد الرامي ……….45 مم

ومبو…………………41 مم

دجاليبه…………….30 مم

انخيله 2……………25 مم

بنعمان……………..40 مم

تيدومت ازبيرات…….17 مم

حاسي البكره………10 مم

 

اينشيري:

اكجوجت……………07 مم

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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