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أخباررياضة

في صفقة غير معلنة.. شراء نادي «تجكجه» وتغيير اسمه

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
شعار النادي الجديد

أفادت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” أن رجل الأعمال الشاب أحمد ولد الشيخ ولد بايه أكمل إجراءات شراء نادي «افسي تجكجه».

وحسب المصادر فإن إدارة النادي الجديدة ستغير اسمه إلى نادي « الشمال أفسي»، وقد بدأت إجراءات نقل ملكيته، مع استثمار في تحسين مستوى تجهيزات النادي.

ونفت المصادر علاقة رئيس البرلمان الحالي الشيخ ولد بايه بالنادي، مؤكدة أنه “لا علم له بالصفقة التي تمت قبل أسبوعين ولا علاقة له بها”، وفق المصادر.

وكان النادي مملوكا لرجال أعمال من مدينة تجكجه، من بينهم المسؤول في الاتحاد الموريتانية لكرة القدم الشيخان ولد مولود، والمدرب الوطني الطالب ولد لمرابط الذي كان يتولى تسيير النادي.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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