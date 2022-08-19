موريتل تعتذر عن أي “اضطراب” في الخدمة بسبب الإضراب

عبرت شركة “موف موريتل”، اليوم الجمعة، عن أسفها لقرار العمال تمديد إضرابهم لشهر آخر، وهو ما قالت إنه قد يؤدي إلى “اضطرابات، خارجة عن إرادتنا، في جودة الخدمات التقنية والتجارية خلال الأيام القادمة”.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “نعتذر مقدما عن أي إزعاج قد تسببه هذه الاضطرابات لزبنائنا وعملائنا، ونتعهد ببذل قصارى جهدنا للحفاظ على الخدمة بمستويات جودة مقبولة في مثل هذه الظروف”.

وأوضحت الشركة أن العمال المضربين تمسكوا بحقهم في الإضراب “رغم العرض الجيد في زيادة الرواتب الذي قدمته الإدارة العامة للمندوبين خلال هذا الأسبوع، ورغم الامتيازات والزيادات الشبه سنوية في الرواتب التي يستفيد منها مستخدمو الشركة”.

وأضافت أنه “بدلا من التعاطي مع العرض المقدم لهم، يركز مندوبو المستخدمين على مواضيع لا صلة لها بالمطالب الاجتماعية”، وفق نص البيان.

وأكدت أن المناديب مستمرون في “إعادة صياغة مطالب تعجيزية غير قابلة للتحقيق لإطالة أمد الأزمة الاجتماعية”.

من جهة أخرى، برر العمال تمديد إضرابهم بما قالوا إنه “تعنت الإدارة”.