وحدات الجيش تتدخل لإغاثة أسر منكوبة في “كيهيدي”

تدخلت وحدات من الجيش الموريتاني، مساء أمس الخميس واليوم الجمعة، ميدانيًا لإغاثة الأسر المتضررة من الأمطار التي شهدتها مدينة كيهيدي، جنوبي البلاد.

وقال الجيش عبر موقعه الإلكتروني إن وحدات “باشرت عمليات ترحيل الأسر المتضررة بعد أن غمرت المياه منازلها”، بعد أمطار تجاوز عتبة 148 ملم.

وأضاف الجيش أن تدخل وحداته في كيهيدي يأتي “في إطار عمليات التدخل والإنقاذ”.

وأعلن أن وحداته “سارعت منذ الوهلة الأولى، إلى ترحيل 48 أسرة (بأفرادها ومتاعها) من قرى وأحياء نيروالو و سينتوبوماكا، وحي المدينة وحي تيلده”.

وأضاف أن “جميع الأسر التي حاصرتها مياه الأمطار تم نقلها إلى مكان آمن”.