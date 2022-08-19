هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا جديدة وتحذر من فيضانات

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تهاطل أمطار “معتدلة إلى قوية” على مناطق متفرقة من موريتانيا خلال يومي السبت والأحد، ستشمل مناطق من العاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الأمطار المتوقعة قد تشمل الحوض الشرقي، خاصة القرى الواقعة بين آمرج وباسكنو، وتجكجه وأشرم والمجرية والرشيد في ولاية تكانت، ثم كيفه، وكرو في ولاية لعصابة، وصنكرافه في ولاية لبراكنه.

في السياق ذاته توقعت الهيئة أن تشمل الأمطار مناطق واسعة من ولاية اترارزة، بالإضافة إلى شمالي ولاية انشيري، ومناطق من ولاية آدرار غربي مدينة أطار.

أما بخصوص العاصمة نواكشوط، فتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تتساقط أمطار على الأجزاء الشمالية من المدينة.

وكانت نواكشوط قد سجلت خلال الأسبوع الأخير أمطارا معتبرة.

وفي الأخير حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من فيضانات، وطلبت من المواطنين “توخي الحيطة والحذر”، خاصة في المناطق التي سبق وشهدت تساقط الأمطار.