وزارة الداخلية تعلن مصرع شخصين جراء الأمطار

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الداخلية الموريتانية مصرع شخصين؛ نتيجة التساقطات المطرية المسجلة أمس والتي خلفت عدة أضرار في مناطق مختلفة.

وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت وفاة شخص غرقا في مقاطعة “أمبود” التابعة لولاية كوركول، مضيفة أن انهيار منزل من الطين في قرية “حاسي بكره” بولاية كيدي ماغا أدى لوفاة سيدة.

ونبهت اللجنة لحدوث انجرافات في الجسر الواقع عند مدخل مدينة باركيول – طريق باركيول الغايرة– مما ينذر بقطع الطريق، خاصة مع احتمال تجدد تهاطل الأمطار.

وأضافت اللجنة أن الأمطار الأخيرة أدت لنفوق 20 شاة في قرية “كيولل” بمقاطعة كنكوصه، كما تسببت السيول في محاصرة بعض المنازل في مدينة باركيول.

وأعلنت اللجنة أن فرقة المندوبية الجهوية للأمن المدني وتسيير الأزمات وصلت عين المكان، مصحوبة بآليات شفط، حيث بدأت عملية شفط المياه عن المنازل المحاصرة في المدينة.

وفي مقاطعة بومديد؛ وبالتحديد بمدينة لفطح؛ غمرت السيول بعض المنازل وسوق المدينة، كما سجل ارتفاع منسوب المياه بسد لفطح.

وقالت اللجنة إنها سجلت تضرر عدد من المنازل في مقاطعة كيهيدي وتعرض بعضها للغمر في المدينة وبعض بلديات المقاطعة.

وفي مقاطعة لكصيبه؛ سجلت اللجنة سقوط بيوت ومسجد في قرية ولد الرامي؛ أما في ولاية لبراكنه؛ فقد تسببت الأمطار في سقوط عريشين بقرية “مدينه” ببلدية هايرا امبارا.

وفي مقاطعة مال؛ سجلت اللجنة سقوط 12 عريشا في قرية كلنكيرة و 12عريشا وبيتين في قرية الشكه، وحاصرت المياه بعض المنازل في قرية بطحت اتمدك بسبب تضرر جزء من السد الرملي.

وسجلت اللجنة في مقاطعة امبان؛سقوط 12 منزلا ما بين عريش وبيت من الطين في قرية ويندك، وبيتين من الطين وعريشين في مدينة امبان.

واجتمعت اللجنة الجهوية للطوارئ لاستعراض طبيعة مختلف الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة، والإجراءات اللازمة للحد من تداعياتها، وتفقد مدير ديوان الوالي أعمال شفط مياه الأمطار الجارية بمدينة ألاك وخاصة على مقطع طريق الأمل الذي يشق المدينة.