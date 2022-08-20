أمطار على ولايات مختلفة.. وصلت 80 مم في «تيارت» بنواكشوط

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم السبت أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار على ولايات مختلفة من البلاد.

وجاءت الأمطار المسجلة على النحو التالي:

الحوض الغربي:

الدخله البيظه………………….. 60 مم

تاره……………………………32 مم

ادموش……………………… 30 مم

كلب الحوليه ………………….. 80مم

الراظي……………………….. 60 مم

لعصابه:

لعويج اشلاي………………….. 46 مم

ول سيدي………………………. 45 مم

المتريوقه………………………. 44 مم

الفوز………………………….. 44 مم

بوركه…………………………… 38 مم

اهل معط الله……………………. 25 مم

اهل اعيمر ……………………… 15 مم

اولاد حم………………………….. 15 مم

اودي افلان……………………….. 09 مم

اترارزه:

كرمور…………………………. 18 مم

روصو…………………………. 08 مم

جدر المحكن…………………….. 08 مم

بتلميت………………………….. 07 مم

فرع اوليكات…………………….. 43 مم

العكله……………………………. 25 مم

واد الناقه…………………………. 21 مم

اديني……………………………… 16 مم

دمان……………………………… 16 مم

القرس…………………………….. 15 مم

ربينت اولاد يحيى…………………. 10 مم

تكنت ……………………………… 40 مم

الدار البيظ ………………………… 10 مم

المذرذره…………………………… 06 مم

لكراع لحمر………………………….. 05 مم

ابدن ………………………………… 46 مم

بوحجره………………………………. 43 مم

اندجاكو………………………………. 30 مم

انرينايه……………………………….. 25 مم

الخواره……………………………….. 18 مم

الجامع……………………………. 18 مم

علب احمد دين…………………….. 07 مم

امنيدير…………………………….. 03 مم

كم 48…………………………….. 02 مم

لبيرد………………………………. 02 مم

لكويسي……………………………. 09 مم

انتيكان…………………………….. 20 مم

ام القرى…………………………… 07 مم

رباط اهل داوود……………………. 04 مم

آدرار:

اركيبه……………………………. 12 مم

اطار …………………………….. 03 مم

اوجفت……………………………. 04 مم

داخلت نواذيبو:

اتميمشات…………………………. 03 مم

تكانت:

اكفان 1………………………….. 07 مم

انيملان…………………………… 02 مم

لخشب…………………………….. 01 مم

كيدي ماغه:

سيلبابي…………………………… 28 مم

اهل سنو……………………………. 15 مم

واعرت احميميد ……………………. 06 مم

واعرت اهل لكحل…………………… 04 مم

تاشوط………………………………. 02 مم

امبيديع اماكه………………………… 70 مم

بتنده………………………………… 46 مم

دجاكيلي…………………………….. 42 مم

قابو………………………………… 21 مم

بورودي……………………………. 20 مم

الإسلام……………………………… 15 مم

الجديده……………………………… 05 مم

ازويره دجامجام…………………….. 40 مم

لحرج……………………………….. 25 مم

العداله……………………………….. 25 مم

لمقيشمه……………………………… 09 مم

اينشيري:

تابلنكوت………………………….. 15 مم

اسميعه 1…………………………. 14 مم

تناكوط……………………………. 09 مم

اكليب لمرابط………………………. 07 مم

انواكشوط الغربيه:

لكصر……………………………. 35 مم

تفرغ زينه ………………………. 23 مم

السبخه…………………………… 15 مم

الولايه…………………………… 12 مم

انواكشوط الشماليه:

تيارت…………………………….. 80 مم

دار النعيم…………………………. 45 مم

توجنين……………………………. 06 مم

انواكشوط الجنوبيه:

الميناء………………………….. 12 مم

عرفات…………………………. 10 مم

الرياض………………………… 05 مم