بعد تضررها من الأمطار.. غزواني يزور كيهيدي ويلتقي السكان

وصل الرئيس الموريتاني، اليوم الجمعة إلى مدينة كيهيدي لمعاينة أوضاع مئات الأسر المتضررة من أمطار غزيرة خلفت أضرارا مادية واسعة، وغمرت مياهها العديد من الأحياء.

وكان الرئيس يقضي عطلته السنوية في ضواحي ولاية “لعصابه“، قبل أن يقطعها اليوم لزيارة مدينة “كيهيدي” للاطلاع على الأوضاع.

وسجلت مدينة كيهيدي عاصمة ولاية كوركول، جنوبي موريتانيا، الخميس هطول أمطار قوية، كسرت حاجز 170 مم، وهي أكبر نسبة تسجلها المدينة منذ سنوات، مخلفة أضرارا مادية كبيرة.

ولم تسجل الأمطار أي خسائر بشرية، لكنها “تسببت في خسائر مادية”، واضطر بعض السكان لمغادرة أحياء المدينة، بينما تدخلت وحدات من قوات الأمن والجيش لإغاثة المتضررين.