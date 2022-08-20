الرئيس الموريتاني: أطمئن المواطنين على استعداد الدولة للتدخل

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي قطع عطلته اليوم السبت لزيارة مدينة كيهيدي المتضررة من الأمطار إن الدولة لديها القدرة والاستعداد والجاهزية للتعاطي مع مشاكل المواطنين، والتدخل في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف ولد الغزواني في تصريح صحفي بعد معاينة المدينة المنكوبة بسبب الأمطار والسيول أن الدولة تسعى دائما للتدخل في أسرع وقت للتعاطي والوقوف مع المواطنين.

وأضاف “نحمد الله على عدم وجود أضرار بشرية بينما تعد الأضرار المادية عادية جدا، ويوجد بعض المواطنين في المدارس في حالات استثنائية نتيجة الأمطار“، وفق تعبيره.

ودعا ولد الشيخ الغزواني المواطنين لليقظة والاستعداد لأن الموسم الحالي شهد وسيشهد الكثير من الأمطار حسب توقع الأرصاد الجوية.

ووصل الرئيس الموريتاني، اليوم الجمعة كيهيدي لمعاينة أوضاع السكان، بعد أمطار قوية شهدتها المدينة أدت لتشريد مئات الأسر.

وكان الرئيس الموريتاني يقضي عطلته السنوية في ضواحي “لعصابه“، قبل أن يقرر اليوم زيارة مدينة “كيهيدي” للاطلاع على حجم الخسائر التي خلفتها السيول والأمطار.