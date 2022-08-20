وفاة شخصين إثر تعرضهما لصعق كهربائي.. و”صوملك” تفتح تحقيقا

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” وفاة شخصين جراء تعرضهما لصعق كهربائي في حادثين منفصلين، إثر التساقطات المطرية المسجلة يوم أمس الجمعة في العاصمة نواكشوط.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن إحدى الصعقتين حصلت بسبب “وصلة غير شرعية“ في دار النعيم لا علم للشركة بوجودها، مشيرة أن السلطات المعنية باشرت التحقيق مع الذين يقفون وراء هذا التحايل الذى أدى الى زهق روح بشرية.

وأضافت أن “الحادث الثاني حصل إثر جرف المياه لكابل في مقاطعة لكصر، و يجرى الآن تحقيق فني في الأسباب التي أدت إلىالحادث”، وفق بيان الشركة.

وحذرت الشركة المواطنين مما أسمته ” الاستخدام السيئ للكهرباء خاصة ما يتعلق بالنفاذ إليها بالطرق الاحتيالية“، مشيرة أنه بعد أداء وكلاء من الشركة لليمين القانونية الأسبوع الماضي فإن القانون المجرم للاحتيال المتعلق بالكهرباء أصبح نافذا وفي حال اكتشاف أي حالات من استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية ستتم متابعة المعنيين بها أمام القضاء .

وأضاف بيان شركة الكهرباء “ستطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون مضاعفة على وكلاء الشركة في حالة إثبات تورطهم في عملية التحايل، وفى هذا الإطار فقدفتحت أمام الجهات الأمنية و القضائية عدة شكاوى من متحايلين في مناطق مختلفة من موريتانيا، حسب بيان الشركة.

وأعلنت شركة “صوملك” أنها ستواصل حملتها على المتحايلين بغية الحفاظ على الأرواح وعلى مصالح المؤسسة ضمانا لتأدية الخدمة العمومية على أحسن شكل.

واتهمت الشركة جهات بقيادة “حملة مسعورة” بعد تضررهم من وقف هذه الممارسات تحت يافطات مختلفة مشككة وأخرى تدعى الدفاع عن العمال العقدويين، على حد تعبير البيان.

وجددت الشركة اعتذارها عن أي انقطاع للكهرباء حصل في هذه الفترة نتيجة الأمطار و العواصف، “والتي غالبا ما تتطلب قطع الكهرباء حتى تتأكد الفرق الفنية من زوال المخاطر”، حسب ماجاء في البيان.