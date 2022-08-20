الداخلية تعلن وفاة 4 أشخاص جراء الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية فى نشرتها اليومية التى تصدرها عن الأضرار الناجمة عن الأمطار، وفاة 4 أشخاص في مناطق موريتانية مختلفة، ثلاثة منهم نتيجة صعق كهربائي في العاصمة نواكشوط.

وحسب نشرة وزارة الداخلية فإن طفلين لقيا مصرعهما في لكصر بالعاصمة نواكشوط إثر تعرضهما لصعق كهربائي، بينما لقي شخص ثالث مصرعه في دار النعيم لنفس السبب.

وكانت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” أعلنت في بيان عن وفاة شخصين بنواكشوط بسبب صعق كهربائي، مشيرة أنها فتحت تحقيقا في الموضوع.

وقالت وزارة الداخلية في نشرتها إن فرق التدخل انتشلت جثمان طفل قضى غرقا في قرية “الشفاء” بولاية لعصابه، كما أعلنت سقوط 140 عريشا بسبب الرياح في مقاطعة النعمه.

وفي مقاطعة باركيول؛ وتحديدا بلدة فرع اللينه 2؛ أعلنت الوزارة سقوط 3 منازل من الطين، وتضرر شبكة المياه، جراء الأمطار، “وتواصل فرقة من المندوبية الجهوية للأمن المدني وتسيير الأزمات شفط مياه الأمطار، عن شوارع مدينة باركيول”، وفق بيان الداخلية.

وجاء في بيان الداخلية “في مقاطعة امبود؛ بقرية لمبيدعات؛ سجلت الوزارة أضرارا جراء الأمطار، كما سجلت في مقاطعة امبان تضرر 61 منزلا مابين بيوت طينية وأعرشة في عدد من المناطق”.