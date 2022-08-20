الرئيس الموريتاني يدعو لحل النزاعات العقارية للاستفادة من الأراضي الزراعية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت إن تعطيل مناطق صالحة للزراعة على أساس نزاعات عقارية غير مقبول، داعيا الإدارة والقضاء والمواطنين للمساهمة في إنهاء هذه النزاعات.

وشدد ولد الغزواني أثناء زيارته لقرية “دار السلام” بكيهدي على ضرورة إنهاء النزاعات العقارية التي تعطل استغلال مساحات صالحة للزراعة.

وطالب ولد الغزواني الشباب الموريتاني المتواجد حاليا في العطل بتحفيز المواطنين وتشجيعهم وممارسة الزراعة معهم.

وقال إن الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء مسألة أمن قومي، “وهو مايجسد الاستقلال الحقيقي للبلدان، والزراعة رافعة تنموية أساسية وهي أساس نهوض الأمم، حيث لم تحدث أي نهضة دون المرور بمرحلة الزراعة”، يؤكد ولد الغزواني.

وأشار لارتباط نشاطات جل المواطنين الموريتانيين بالزراعة والتنمية الحيوانية، داعيا الناشطين في المجال لبذل جهود للتآخي وحسن الجوار بينهم في الأرض.

وطالب بانتهاز فرصة موسم الأمطار الحالي وبذل جهد لإنجاح الزارعة الموسمية وزيادة قيمة الإنتاج، مشيرا أنهم لاحظوا تراجعا في مجال الزراعة الموسمية رغم وجود سدود ومساحات صالحة للزراعة.

وأكد أن الدولة مستعدة لتقديم العون للمزارعين وبناء المزيد من السدود و الإرشاد والدعم وتوفير المواد المساعدة للمزارعين.