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اختيار موريتاني عضوا في لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفلم

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

اختارت إدارة النسخة الـ11 للمهرجان المغاربي للفلم، الموريتاني أحمد مولود ولد أيدة الهلال عضوا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان.

وقال ولد ايدة الهلال إن تسميته ضمن لجنة تحكيم المهرجان الذي ينعقد بوجدة المغربية من الـ7 إلىالـ12 اكتوبر المقبل تأتي في إطار اختيار أعضاء للجان تحكيم المهرجان من دول المغرب العربي.

وأضاف ولد ايدة الهلال في تصريح لـصحراءميدياأن المهرجان المغاربي تشارك فيه أفلام من دول المغرب العربي من بينها أفلام قصيرة وأفلام طويلة، وأفلام وثائقية، وأخرى روائية، مؤكدا أن إدارة المهرجان وجهت له دعوة للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

أحمد مولود ولد أيدة الهلال،هو رئيس قسم التاريخ بجامعة نواكشوط، ويعد من رواد المسرح في موريتانيا، وحاز عضوية لجان تحكيمية في عدة مهرجانات، كما ترأس ثلاث نسخ من مهرجان نواكشوط للفلم القصير

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 دقائق

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