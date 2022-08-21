بعد أمطار قوية.. الدرك يتدخل لصالح سكان أكجوجت

تدخلت وحدة من الدرك الوطني، صباح اليوم الأحد لمساعدة ساكنة مدينة “اكجوجت” عاصمة ولاية اينشيري ، عقب الأمطار الغزيرة التي شدتها المنطقة.

وحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن سكان المدينة وجهوا نداءً للسلطات الموريتانية للتدخل لإنقاذ أرواحهم وممتلكاتهم.

و أشاد عمدة أكجوجت أحمد ولد يعقوب بما سماه “الجهود الكبيرة التي بذلها عناصر الدرك الوطني خلال عملية إجلاء المواطنين من المناطق المتضررة”، وفق تعبيره.

وأكد ولد يعقوب أن عناصر الدرك باشروا عملية إنقاذ سكان الحي المتضرر، وشفط مياه الأمطار، ونقل الأمتعة.