App Store
أخبار

بعد أمطار قوية.. الدرك يتدخل لصالح سكان أكجوجت

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

تدخلت وحدة من الدرك الوطني، صباح اليوم الأحد لمساعدة ساكنة مدينةاكجوجتعاصمة ولاية اينشيري ، عقب الأمطار الغزيرة التي شدتها المنطقة.

وحسب مصادرصحراء ميديافإن سكان المدينة وجهوا نداءً للسلطات الموريتانية للتدخل لإنقاذ أرواحهم وممتلكاتهم.

و أشاد عمدة أكجوجت أحمد ولد يعقوب بما سماه “الجهود الكبيرة التي بذلها عناصر الدرك الوطني خلال عملية إجلاء المواطنين من المناطق المتضررة”، وفق تعبيره.

وأكد ولد يعقوب أن عناصر الدرك باشروا عملية إنقاذ سكان الحي المتضرر، وشفط مياه الأمطار، ونقل الأمتعة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

صورة متداولة على الفيسبوك

الأرصاد الجوية تعلن مقاييس أمطار نواكشوط

منذ 6 ساعات

اختيار موريتاني عضوا في لجنة تحكيم المهرجان المغاربي للفلم

منذ 6 ساعات

وفاة اعل ولد ابريهيمات.. نهاية رحلة “تاكسي الحكمة”

منذ 7 ساعات

بعد خسارته الانتخابات الخامسة.. المعارض الكيني «أودينجا» يلجأ للقضاء

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى