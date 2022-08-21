الحزب الحاكم يشيد بقطع الرئيس عطلته لزيارة كيهيدي

أشاد حزب “الإنصاف”؛ بقرار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قطع عطلته السنوية والتوجه إلى كيهيدى للوقوف إلى جانب المتضررين وإشرافه المباشر على التدخلات الجارية للتصدى لآثار الفيضانات التي شهدتها المدينة.

ووصف الحزب الحاكم في بيان له اليوم الأحد خطوة الرئيس بالنبيلة، مشيرا أنه أكد من خلالها وقوفه الدائم إلى جانب الشعب، خاصة فى الظروف الصعبة.

وكشف الحزب أنه قرر الشروع فى تحضير تدخل سريع لصالح المتضررين فى كيهيدى وانواكشوط، سيتحدد شكله وحجمه فور اكتمال الصورة عن حجم الضرر الناتج عن الفياضانات، وفق البيان.

ودعا الحزب مناضليه وقياداته المحلية والوطنية ومنتخبيه بتفعيل كل الأطر الحزبية والجمعوية والمبادرات الفردية لتكثيف وتنويع أشكال التدخل لصالح المتضررين من الأمطار.

وكانت لجنة الطوارئ والإغاثة بحزب الإنصاف قد اجتمعت أمس تحت رئاسة محمد ماء العينين ولد أييه، رئيس الحزب، لمناقشة الوضع الناجم عن الأمطار في مدينتي انواكًشوط وكيهيدي.