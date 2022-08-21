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أخبارالساحل

مالي.. تعيين الكولونيل عبدولاي مايغا وزيرا أول

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

أعلنت الرئاسة المالية، مساء اليوم الأحد تعيين الكولونيل عبدولاي مايغا وزيرا أول بالوكالة وذلك بعد أسبوعين من غياب الوزير الأول شوغيل مايغا لأسباب صحية.

ويشغل مايغا منصب وزير الداخلية والإدارة الترابية، والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، وسيسر العمل الحكومي خلال فترة غياب الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، التي لم يكشف بعد عن مدتها، بعد إعلان طبيبه الخاص الأسبوع الماضي عن “خضوعه لراحة”، لمدة أسبوع، وكان من المنتظر أن يعود لعمله بداية الأسبوع المنصرم.

وكانت وسائل إعلام مالية وإقليمية تحدثت الأسبوع الماضي عن تعرض مايغا لجلطة دماغية، أحيل على إثرها إلى إحدى المصحات في باماكو، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
وتتكتم السلطات المالية على الحالة الصحية لمايغا الذي عين وزيرا أول بعيد انقلاب غويتا الثاني مايو 2021، ونقلت مصادر إعلامية مالية أخبارا تفيد بسفره خارج البلاد لتلقي العلاج.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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