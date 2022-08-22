الرئيس الموريتاني يعزي في ضحايا حرائق الجزائر

عزى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الجزائر في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات البلاد.

وأوردت الرئاسة الجزائرية في بيان أن عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية، أمس الأحد، من ولد الشيخ الغزواني، “قدم له فيها تعازيه الخاصة وتعازي الشعب الموريتاني الشقيق في ضحايا الحرائق”، حسب البيان.

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية “شكر السيد الرئيس, أخاه الرئيس الموريتاني على مشاعر التضامن والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين”.

يشار إلى أن مناطق في شمال شرق الجزائر كانت تعرّضت لموجة حرائق في اليومين الماضيين أودت بحياة 38 شخصاً على الأقل من بينهم 11 طفلاً وستّ نساء في الطارف على الحدود مع تونس.