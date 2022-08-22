وصلت 120 في اترارزة.. أمطار في سبع ولايات (مقاييس)

سجلت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية و اللا مركزية الموريتانية اليوم الإثنين، تهاطل كميات من الأمطار على سبع ولايات.

ووصلت الأمطار حاجز 120 ملم في مناطق في اترارزة وبالتحديد «الميمون» و «انطيلات» كما سجلت «لكويسي» 117 ملم.

وسجلت بلدة «ملك لمراير» 110 مم وكذلك «كرمدجي»، وسجلت «بوطلحايه» 105 مم و» تنحمد» 100 مم

وجاءت المقاييس كالآتي:

الحوض الشرقي:

اطويل……………….. 20 مم

الإغاثه………………. 50 مم

ابيبكر……………….. 35 مم

عين الفتح………….. 15 مم

اظليم………………. 42 مم

حاسي تجكانت….. 15 مم

اميلح الشرفه…….. 51 مم

السفان (1)………. 33 مم

الحوض الغربي:

بغداد اهل سكال….. 60 مم

عين السلامه…….. 55 مم

ازرافيه الغربيه…….. 40 مم

ازرافيه الشرقيه…… 40 مم

الدفعه…………….. 30 مم

اترارزه:

الميمون…………. 120 مم

انطليلات………… 120 مم

لكويسي………… 117 مم

ملك لمراير………. 110 مم

كرمدجي………… 110 مم

بوطلحايه……….. 105 مم

تنحمد……………. 100 مم

بير الفتح………….. 81 مم

تنكادوم…………… 80 مم

بلقربان……………. 78 مم

ما يشايد………….. 75 مم

اجوير تنحمد…….. 73 مم

برينه……………… 72 مم

معط ملان………. 72 مم

الربينه……………. 70 مم

تمبيالي…………. 60 مم

اركيز……………… 55 مم

اجار………………. 48 مم

انتيزيت………… 45 مم

ربينت اهل الفتح……43 مم

ببكر…………….. 43 مم

النعمه…………. 28 مم

الحسنيه………. 18 مم

الخواره …………15 مم

الجامع……….. 08 مم

الحرمين………. 07 مم

بومبري……….. 06 مم

امنيدير………… 04 مم

بير الجوده…… 35 مم

لمبقدد……….. 14 مم

احسي أ. باب الدين…09 مم

ابير التورس………… 07 مم

ابريكيلي……….. 110 مم

انواشار………….. 18 مم

ربينت اهل داود…..15 مم

لكصيبه2 …….. 06 مم

اقورس………… 35 مم

واد لكور……….. 35 مم

لفريوه …………..33 مم

تندجغماجك …….32 مم

القام الشمالي……43 مم

عين السلامه…….31 مم

ارشان…………… 25 مم

آدرار:

معدن العرفان….47 مم

تونكاد…………. 37 مم

امحيرث………. 10 مم

شنقيطي……. 10 مم

وادان…………. 08 مم

تكانت:

القديه…………… 68 مم

فرع التمات…….. 43 مم

تكننت………….. 14 مم

تيرس زمور:

اتواجيل………….. 04 مم

افديرك………….. 01 مم

اينشيري:

شلخت أهل مسكه..45 مم

لحريشه……………. 15 مم

اسميعه1……………14 مم

بلواخ………………. 35 مم

لجواد……………….30 مم