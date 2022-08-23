«موف موريتل» توقعُ محضر صلح مع عمالها 

وقعت شركة «موف موريتل» مساء أمس (الاثنين) محضر صلح مع عمالها المضربين، بإشراف من وزارة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية.

وتوصلت الشركة مع عمالها المضربين منذ الثالث من شهر أغسطس الجاري إلى تسوية تقضي بزيادات في بعض العلاوات والامتيازات كعلاوة السكن والنقل والمساعدات الخاصة بالأعياد ومساعدة التمدرس ومساعدة سنوية عن الوجبات الغذائية.

المحضر الموقع من طرف مناديب العمال والشركة، يفرض على الشركة أن تزيد الراتب الأساسي ب10%، و50% على علاوة السكن و50% على علاوة النقل و50% على المساعدات الخاصة بالأعياد و50% مساعدة التمدرس و30% مساعدة سنوية عن الوجبات.

وكان عمال الشركة يرفعون مطالب من بينها زيادة الراتب الأساسي ب60 % والسكن ب80 % ومضاعفة علاوة النقل والتكفل التام بدراسة الأطفال.

ومن المفترض أن تعقد الشركة مع مناديب العمال صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماعا لمناقشة نقاط الخلاف في مسودة الاتفاقية المؤسسة للصلح.

وكان عمال الشركة قد دخلوا في سلسلة إضرابات واحتجاجات خلال الفترة الماضية مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وتعتبر شركة «موف موريتيل» أكبر شركة اتصالات في موريتانيا، وتوفر خدمات الهاتف والإنترنت، وتنتشر في جميع مناطق البلاد، وتأسست نهاية القرن الماضي.