موريتانيا.. خسائر مادية في حوادث مرتبطة بالأمطار الأخيرة 

تسببت الأمطار التي شهدتها موريتانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، في انهيار عشرات البيوت والأعرشة والأكواخ بمناطق مختلفة في البلاد، وفق اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ في موريتانيا.

وجاء في نشرة للجنة الطوارئ أن الأمطار أدت إلى سقوط 3 بيوت و 3 أعرشة بقرية «ديفينية» ببلدية «بيريبافات» التابعة لمقاطعة النعمة، بولاية الحوض الشرقي، وغير بعيد عن ذلك سقطت 10 بيوت و 3 حوانيت بقرية السليمانية، كما انهار منزلان في بلدية أم أفنادش.

وفي ولاية الحوض الغربي قالت اللجنة الفنية إن فرقة فنية باشرت إصلاح أعطاب لحقت بالشبكة الكهربائية بمدينة «تامشكط».

وفي لعصابة، أشارت اللجنة إلى أن السلطات أحصت حوالي 150 حانوتا بسوق بلدية «باركيول»، تعرضت بضائعها للتلف بسبب السيول.

وقالت اللجنة إن المكتب الوطني للصرف الصحي يعمل على شفط المياه بمدينة «كيفة».

وفي وولاية كوركول، وزرعت مفوضية الأمن الغذائي مساعدات لصالح 1500 أسرة متضررة بمقاطعة كيهدي، وتتكون هذه المعونات من مواد غذائية مختلفة، و مواد تنظيف و خيام و أفرشة، وفق اللجنة.

وفي ولاية لبراكنة، أدت الأمطار إلى سقوط خمسة بيوت طينية في قرية « بونجيري» وثمانية أكواخ في « قرية اتويجيري» و54 بيتا من الطين في «بلدية ولد بيرم»

وقالت اللجنة إن الأمطار الأخيرة ألحقت أضرارا ب”ممر ول أبنو”، الذي يربط مدينة أطار بمقاطعتي وادان و شنقيط بولاية آدرار.

وفي مقاطعة أطار، أشارت اللجنة إلى أن السلطات تواصل عملية شفط المياه، رغم تعطل أحد الصهاريج، فيما تم إيفاد بعثة من المندوبية الجهوية لوزارة الزراعة من إجل الوقوف على وضعية سد سكليل بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وفي ولاية تكانت، أدت الأمطار إلى تضرر 8 منازل ومخبزة طينية في القدية، وسقوط 7 بيوت طينية في قرية «شوبير»، وانهيار حجرة دراسية في قرية «دابر».

أما في ولاية كيدي ماغة، فقد توقف المرورو من جسر «التاشوط» بعد أن جرفت مياه الأمطار أجزاء منه.

وبخصوص ولاية اينشيري فقد غمرت المياه بعض أحياء مدينة أكجوجت، فيما تم نقل 21 أسرة من منازلهم بعد تضررها بسبب الأمطار؛ “وهم الآن يقيمون في المدرسة رقم 9 ومدرسة تكوين المعلمين”، كما تضررت بعض المنازل في مدينة بنشاب و قرية «بلواخ» جراء الأمطار، حسب اللجنة.