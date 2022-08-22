«الشمال أفسي»: لانحمل هوية جهوية ونسعى لمشروع رياضي طموح

أكد نادي «الشمال اف سي»، اليوم الاثنين أنه “لا يحمل هويةً جهوية أو عرقية بأي شكل من الأشكال”، مشيرا أنه ناد وطني يقدم مشروعًا رياضيًا طموحًا.

النادي الجديد الذي حل محل نادي “تجكجه” السابق قال في أول بيان له إنه يحمل قيم كرة القدم من متعة، واحترام، والتزام، وتسامح، ومثابرة،و تضامن وروح الفريق.

وأعلنت الإدارة الجديدة أنها قررت مواصلة العمل مع الفريق الفني الحالي “والحفاظ على نفس الديناميكية في إطار رؤية جديدة تسعى لتحقيق أهدافٍ طموحة”.

وأكدت إدارة النادي أن هدفها هو مواصلة البناء على الأسس القائمة و الاستثمار على جميع الأصعدة و وضع جميع الطواقم في أفضل الظروف من أجل تحقيق الأهداف المحددة من طرف الرئيس و المجلس التنفيذي و ذلك من خلال خطة عمل مفصلة و استراتيجية واضحة و مدروسة، حسب البيان.

وقال النادي إن كرة القدم الموريتانية عرفت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة و يرجع الفضل أساسًا في هذا التطور لمجهودات الاتحادية الوطنية لكرة القدم التي تجاوزت الإشادة بها حدود الوطن، وفق البيان.

وأكد نادي الشمال اف سي، أنه يؤمن أن بناء أندية محترفة هو أفضل وسيلة للمساهمة في “المشروع الرائد الذي تقوم به الاتحادية الوطنية بدعم مستمر من السلطات العليا للبلاد”، حسب البيان.

وأشار البيان أن النادي سيعمل على وضع لبنة في صرح كرة القدم الوطنية، مضيفا “اليوم، تُفتح صفحة جديدة من تاريخ نادٍ عظيم و نحن سعداء بمشاركة هذا الحدث مع مشجعي النادي، شركاءنا في هذا المشروع”.