من ضمنها تشييد مزارع.. خطة حكومية لتطوير إنتاج الحليب

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عزمها تشييد 8 مزارع وبناء 18 مركزا لتجميع الحليب، في إطار برنامج لتطوير سلسلة إنتاج الحليب.

ويهدف البرنامج وفق ما نشرت وزارة التنمية الحيوانية إلى «تطوير البنى التحتية الإنتاجية وإدخال التقنيات الحديثة في نظم إنتاج الحليب، وتكوين المربين والمنتجين لضمان زيادة المردودية والإنتاجية».

وقال وزير التنمية الحيوانية، محمد ولد أسويدات، إن سلسلة إنتاج الحليب تعتبر من أهم سلاسل الإنتاج الحيواني في موريتانيا، مؤكدا أن الإنتاج المحلي من الحليب يقدر بحوالي 600 ألف طن سنويا.

ويضيف الوزير: “إلا أن واردتنا في المقابل من الحليب ومشتقاته تشكل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الوطني”

وأشار ولد اسويدات أن وزارته انتهجت مقاربة جديدة لتشجيع الاستثمار الخصوصي، “لاقتناع القطاع بأن تطوير سلسلة الإنتاج يمر حتما بالإشراك الفعلي والحقيقي للفاعلين الخصوصيين”، حسب تعبير الوزير.

وتابع أن الموريتانية للمنتجات الحيوانية ستؤدي «دورا كبيرا في تجسيد هذه المقاربة عبر إطلاق شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص».

ودعا الوزير كافة المنمين والمنتجين والفاعلين الاقتصاديين لمواكبة القطاع والاستثمار في سلسلة إنتاج الحليب.