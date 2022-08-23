قيادي في “الإنصاف”: الحزب يحتاج لإصلاحات ضرورية

قال القيادي في حزب “الإنصاف” الحاكم في موريتانيا، علي ولد عيسى، إن الحزب يحتاج لإصلاحات من أجل إعادة التأسيس.

وأضاف الأمين التنفيذي المكلف بإعلام حزب “الإنصاف”، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن ما وصفها “الإصلاحات الضرورية” التي يحتاجها الحزب تتعلق بالخطاب والبرامج والهياكل، مؤكدا تشكيل لجنة داخلية لصياغة مقترحات لإصلاح الحزب.

وقال ولد عيسى إن “لجنة إصلاح الحزب مكلفة باقتراح جملة من الإصلاحات المنشودة في ضوء خطابات فخامة رئيس الجمهورية بوادان، وخطاب عيد الاستقلال، وخطاب قصر المؤتمرات، ثم خطاب تامشكط، وكذلك نتائج المؤتمر الاستثنائي الأخير”.

وأوضح أن “لجنة الإصلاح” صادق عليها المكتب التفيذي خلال اجتماعه الأخير، وستعمل فور تشكيلها على اقتراح حزمة الإصلاحات، “لكنها ليست بالضرورة الجهة التي ستباشر عملية إعادة التأسيس، لأن إعادة التأسيس مرحلة أخرى سيقرر المكتب التنفيذي آليتها وأدواتها وفق ما تقتضيه مصلحة الحزب”، حسب ولد عيسى.

وأشار القيادي في حزب “الإنصاف” الحاكم، إلى أن اللجنة ستضم أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، لكن مقترحاتها حول الإصلاح «تظل مشروطة باعتماد المكتب التنفيذي لهذه الإصلاحات».

وكان حزب “الإنصاف” قد أعلن قبل أيام تشكيل لجنة لإصلاح الحزب، وإعادة تأسيسه تعمل على مراجعة الخطاب السياسي.