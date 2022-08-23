موريتانيا.. أمطار متفاوتة على خمس ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل كميات من الأمطار متفاوتة على خمس ولايات، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة أن مقاييس الأمطار المسجلة جاءت على النحو التالي:

الحوض الغربي:

اطويل…………………………32 مم

اشويف………………………..10 مم

كتول……………………………05 مم

لعصابه:

كاقي……………………………50 مم

تناهه……………………………46 مم

اشكاطه……………………….24 مم

هامد……………………………15 مم

كوركول:

مدن لسياد………………….18 مم

نيرى والو…………………….14 مم

اهل النانه……………………10 مم

كيهيدي……………………….09 مم

تشرنه موسى………………05 مم

امبود………………………….45 مم

كوب اهل جعفر…………15 مم

لبراكنه:

سورومالي…………………09 مم

كيدي ماغه:

واعرت اهل لكحل…….37 مم

تاشوط………………………30 مم

اهل سنو…………………..15 مم

الخشبايه…………………..03 مم

اكوينيت……………………25 مم

اجار…………………………..18 مم

اهل عالي الجديده……15 مم

اجار اهل عالي………….10 مم

متعيلك ادباي…………..20 مم

متعيلك المدن………….10 مم