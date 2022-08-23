App Store
أخبار

غزواني: آمل أن تنتهي الحرب على أوكرانيا

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه يأمل أن تنتهي الحرب على أوكرانيا و”ينعم شعبها من جديد بالسلم والأمن والرفاه”.

جاء ذلك خلال برقية بعثها ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، لنظيره الأوكراني فولودمير زيلنسكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في البرقية “في الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الأوكراني الصديق، يطيب لي أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني، راجيا أن تضع الحرب في بلدكم أوزارها بسرعة وينعم الشعب الأوكراني، من جديد بالسلم والأمن والرفاه”.

وعبر ولد الشيخ الغزواني عن استعداده للعمل على تطوير علاقات التعاون بين موريتانيا وأوكرانيا “خدمة لمصالح شعبينا الصديقين” حسب البرقية.

وكانت موريتانيا من بين الدول التي صوتت مارس الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف الحرب في أوكرانيا وسحب روسيا لقواتها.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

قيادي في “الإنصاف”: الحزب يحتاج لإصلاحات ضرورية

منذ 3 ساعات

من ضمنها تشييد مزارع.. خطة حكومية لتطوير إنتاج الحليب

منذ 3 ساعات

«موف موريتل» توقعُ محضر صلح مع عمالها 

منذ 12 ساعة

«الشمال أفسي»: لا نحمل هوية جهوية ومشروعنا رياضي طموح

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى