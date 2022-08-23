غزواني: آمل أن تنتهي الحرب على أوكرانيا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه يأمل أن تنتهي الحرب على أوكرانيا و”ينعم شعبها من جديد بالسلم والأمن والرفاه”.

جاء ذلك خلال برقية بعثها ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، لنظيره الأوكراني فولودمير زيلنسكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في البرقية “في الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الأوكراني الصديق، يطيب لي أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني، راجيا أن تضع الحرب في بلدكم أوزارها بسرعة وينعم الشعب الأوكراني، من جديد بالسلم والأمن والرفاه”.

وعبر ولد الشيخ الغزواني عن استعداده للعمل على تطوير علاقات التعاون بين موريتانيا وأوكرانيا “خدمة لمصالح شعبينا الصديقين” حسب البرقية.

وكانت موريتانيا من بين الدول التي صوتت مارس الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف الحرب في أوكرانيا وسحب روسيا لقواتها.