TMLSA تستقبل وزير الوظيفة العمومية ووفدا مجتمعيا وحكوميا

استقبلت كينروس TMLSA مؤخرا، وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد عبد الله ولد عثمان، في إطار زيارة مدتها يوم واحد لتازيازت.

والتقى الوفد الذي يضم والية إينشيري اطفيله بنت محمدن، وحاكم بنشاب من لقاء الرئيس ابراهيم ولد امبارك، والمدير العام لكينروس تازيازت، غافين فيرغيسون، ، بالإضافة إلى العديد من الأطر والموظفين الموريتانيين.

وعبرت «كينروس TMLSA» عن سعادتها « بالتمكن من جديد من التعبير عن التزامها بالشفافية من خلال مواصلة حوارها مع السلطات الوطنية والجهوية».

وأكدت الشركة على إرادتها في الانخراط بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد والامتثال لجميع القوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا.

وقدمت تازيزت خلال هذه الزيارة عرضا حول تاريخها ونشاطاتها في العقد الأخير وكذا عروضا متخصصة حول مواضيع السلامة وتسيير المصادر البشرية، خاصة فيما يتعلق بظروف العمل.

وعقدت خلال الزيارة لقاءات خاصة لنقاش المشاريع المجتمعية المنفذة من طرف تازيازت مع والية إينشيري، ثم مع مناديب العمال وممثلات النساء العاملات في الموقع.

وقالت الشركة إن النقاشات المستفيضة التي حدثت خلال الزيارة أبرزت العناية التي توليها TMLSA لجميع المواضيع المرتبطة بظروف العمل والسلامة في الموقع، مشيرة إلى أن هذه العناية تستجيب للقوانين المعمول بها وتستجيب أيضا لتطلعات السلطات الموريتانية.