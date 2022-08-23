موريتانيا تتفقد سفارتها في الرباط

تفقد وفد من وزارة الإسكان الموريتانية، اليوم الثلاثاء، المبنى قيد الإنجاز للسفارة الموريتانية في العاصمة المغربية الرباط.

ويضم الوفد الأمين العام للوزارة سيد أحمد ولد بنان ومدير المباني والتجهيزات العمومية، إبراهيم ولد اسغير.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الإسكان، حث الأمين العام للوزارة القائمين على الأشغال على احترام الشروط التعاقدية؛ وخاصة الآجال ومعايير الجودة، باعتبارها شروط ملزمة وغير قابلة للنقاش.

ويقع مبنى السفارة الموريتانية في المغرب في «حي السويسي» بالرباط على مساحة أزيد من 5300 م2; تشمل مقرا للسفارة وسكنا للسفير.

وقالت الوزارة إن هذه المنشأة تأتي ضمن عديد السفارات الأخرى قيد الإنشاء أو المبرمجة، في إطار برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «القاضي بإنشاء مقرات لائقة لسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها في تمثيل مصالح الدولة» حسب بلاغ الوزارة.

وكان وفد من وزارة الإسكان بدأ قبل أيام جولة شمل 4 دول يتم فيها بناء سفارات جديدة لموريتانيا، وبدأت الجولة من المغرب وتشمل الإمارات والسعودية والنيجر.