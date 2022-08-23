بسبب الأمطار.. وفاة شخص غرقا بولاية كيدي ماغا 

توفي شخص غرقا في بركة مائية بين قريتي «ازنيكي» و «والجديدة» بمقاطعة غابو بولاية كيديماغا جنوبي البلاد، وفق ما أوردت وزارة الداخلية الموريتانية.

وقالت الوزارة إن الأمطار الأخيرة تسببت في سقوط 7 مساكن في قرية «آشوبير» ببلدية السدود بمقاطعة المجرية في ولاية تكانت وسط البلاد، كما تضرر 8 منازل و حانوت و مخبزة بذات المنطقة.

وأشارت الوزارة نشرتها اليومية المتعلقة بحوادث الأمطار إلى أن اللجنة المقاطعية بالطينطان شرقي البلاد عقدت اجتماعا طارئا حول وضعية حي «الجديدة» المهدد بالسيول.

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة قرابة 30 شخصا أغلبهم أطفال قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، خلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت الكثير من السدود.