App Store
أخبار

بسبب الأمطار.. وفاة شخص غرقا بولاية كيدي ماغا 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 دقيقة

توفي شخص غرقا في بركة مائية بين قريتي «ازنيكي» و «والجديدة» بمقاطعة غابو بولاية كيديماغا جنوبي البلاد، وفق ما أوردت وزارة الداخلية الموريتانية. 

وقالت الوزارة إن الأمطار الأخيرة تسببت في سقوط 7 مساكن في قرية «آشوبير» ببلدية السدود بمقاطعة المجرية في ولاية تكانت وسط البلاد، كما تضرر 8  منازل و حانوت و مخبزة بذات المنطقة. 

وأشارت الوزارة نشرتها اليومية المتعلقة بحوادث الأمطار إلى أن اللجنة المقاطعية بالطينطان شرقي البلاد عقدت اجتماعا طارئا حول وضعية حي «الجديدة» المهدد بالسيول. 

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة قرابة 30 شخصا أغلبهم أطفال قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، خلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت الكثير من السدود. 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 دقيقة

مقالات ذات صلة

عودة ظهور فيروس إيبولا في الكونغو

منذ 3 ساعات

TMLSA تستقبل وزير الوظيفة العمومية ووفدا مجتمعيا وحكوميا

منذ 4 ساعات

غزواني: آمل أن تنتهي الحرب على أوكرانيا

منذ 10 ساعات

موريتانيا.. أمطار متفاوتة على خمس ولايات

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى