الوزير الأول: الحكومة قطعت عطلتها لإسعاف المواطنيين 

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، مساء اليوم الثلاثاء إن بعض أفراد الحكومة قطعوا إجازتهم السنوية، من أجل إسعاف المواطنين الذين حاصرتهم السيول في بعض مناطق البلاد.

الوزير الذي كان في زيارة تفقد لمقاطعتي الميناء ودار النعيم، في نواكشوط، قال إن «الوضع تحت السيطرة بالرغم أن هناك أحياء في وضعية صعبة».

وأضاف الوزير الأول أن الفرق المكلفة بشفط مياه الأمطار تعمل ليل نهار من أجل إسعاف المواطنيين، وتابع « سنكثف من الوسائل ونحسن من تنظيم الفرق من أجل تخفيف معاناة المواطنين».

وقال الوزير الأول إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمه للحكومة من أجل أن تتجند لإسعاف المواطنيين.

وبعد الزيارة الميدانية، ترأس الوزير الأول بالمكتب الوطني للصرف الصحي، اجتماعا بوزراء الداخلية والاسكان والوزيرة الأمينة العامة للحكومة وولاة نواكشوط الثلاث ، ورئيسة جهة نواكشوط.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط في الأيام الأخيرة أمطارا غزيرة، حولت مناطق واسعة من مقاطعتي “دار النعيم” و”تيارت” إلى مستنقعٍ كبير، وغمرت المياه المنازل والمساجد وقطعت الشوارع، كما هجرت عشرات الأسر من بيوتها.