تواصل: موريتانيا تعيش وضعية شبه كارثية بسبب الأمطار

قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» إن العاصمة نواكشوط ومناطق عديدة داخل البلاد أبرزها عاصمة ولاية گورغول كيهيدي تعيش منذ أيام وضعا كارثيا بفعل السيول والفيضانات؛ “فمئات الأسر تعيش مشردة والمياه تغمر الأحياء والطرق، والمخاطر الصحية جمة ومحدقة”.

ودان الحزب المعارض في بيان ماوصفه “تقصير الجهات الحكومية في مواساة ضحايا الفيضانات كما يجب وتركهم يعانون من أوضاع صعبة والاكتفاء بتدخلات استعراضية في أغلبها، ومحدودة في وقتها وفي المستفيدين منها”، حسب البيان.

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وفي تعليق له على الموضوع قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، السالك ولد سيدي محمود في تصريح لصحراء ميديا إن موريتانيا تعيش وضعية شبه كارثية ومزرية بسبب الأمطار والسيول، ما أدى لخسائر مادية.

وأشار ولد سيدي محمود أن الوضعية الحالية أبانت عن ضعف شديد في اهتمام السلطات وتدخلها، “خاصة في كيهدي ومناطق من نواكشوط”، مشددا على أن جهد الحكومة كان بعيدا من المستوى، وفق تعبيره.

وأكد القيادي في الحزب أن الدولة لم تقم بحملات تحسيسية لتحفيز المواطنين علي التبرع والتكافل، معتبرا أن ماحدث لايمكن تبريره سوى بالإهمال والتقصير البين.