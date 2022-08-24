ETER: نعمل على إعاد تأهيل الشبكة الطرقية بولاية آدرار

قال المدير العام لمؤسسة أشغال صيانة الطرق أحمدو تيجاني اتيام، إن مؤسسته تعمل على إعادة تأهيل الشبكة الطرقية في ولاية آدرار، شمالي موريتانيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمدير المؤسسة خلال زيارة تفقدية أداها رفقة والي آدرار جاك عبد الرزاق لبعض المقاطع الطرقية بين أطار وتجكجه وأطار شنقيط.

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وأضاف اتيام أن ETER ستعمل على معالجة “التشققات التي خلفتها الأمطار على المحور الطرقي الرابط بين أكجوحت وأطار، ومعالجة الانجرافات في ممر ولد ابنو”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مؤسسة صيانة الطرق ستجري دارسة فنية تضمن المعالجة بشكل نهائي للطريق الرابط بين أطار وتجكجة.

وكان نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لأحد مقاطع طريق أطار تجكجه جرفته السيول بعد هطل أمطار قوية في المنطقة.

وأدت الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة إلى تضرر واحات النخيل في قرى تابعة لبلدية معدن العرفان، وطالب عمدة البلدية عمو ولد الدهاه إلى مساعدة ساكنة بلديته، وإنقاذ ما تبقى من واحات النخيل.