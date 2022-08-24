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تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي.. مجلس لعلماء غرب أفريقيا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

وقعت رابطة العالم الإسلامي مع الاتحاد الإسلامي الإفريقي، اتفاقية لإنشاء أول مجلس لعلماء غرب إفريقيا تحت مظلة الرابطة.

وحسب البيان الصادر عن رابطة العالم الإسلامي، فقد وصف الرئيس السنغالي ماكي صال، الاتفاقية بـ«الحدث التاريخي» مهنئا الاتحاد الإسلامي بهذه الاتفاقية.

وأضاف البيان أن الرئيس السنغالي ماكي صال هنأ رئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي، الشيخ محمد الماحي نياس، هاتفيا، «بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي التي يتبع لها أكثر من 100 مليون شخص».

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي «رابطة العالم الإسلامي، إلى توحيد كلمة العلماء المسلمين تجاه قضاياهم الكبرى»، وفق البيان.

ومن بنود الاتفاقية تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة، وتدريب الأئمة عليها، وإقامة ملتقى “دوريٍّ” لعلماء غرب إفريقيا يبدأ من دكار، كما تضمَّنت الاتفاقية بنودًا عدةً، أبرزها: إنشاء أول مجلسٍ لعلماء غرب إفريقيا تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية الحكومة السنغالية.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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