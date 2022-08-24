موريتانيا.. أمطار في مناطق متفرقة ( مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأربعاء، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تهاطل أمطار على ولايات متفرقة من موريتانيا، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

عين اولاد ويس………………………….35 مم

مفتاح 2…………………………………..25 مم

امات لعكاتيش…………………………..20 مم

بير اهل سيدي بيه…………………….18 مم

ام افنادش……………………………….17 مم

براني……………………………………..15 مم

اشميم……………………………………10 مم

النعمه…………………………………….09 مم

اعوينات الراجاط………………………….07 مم

فصاله…………………………………….20 مم

كوصني………………………………….10 مم

باسكن…………………………………..05 مم

ولاته……………………………………..10 مم

الستريه…………………………………09 مم

صونداج السالك………………………..10 مم

امبيكت لحواش………………………..09 مم

المبروك…………………………………26 مم

تشليت لكور……………………………20 مم

افيرني………………………………….11 مم

اقليك اهل بيه…………………………10 مم

اجنيبايه………………………………..10 مم

بلكلال………………………………….08 مم

دجكني………………………………..02 مم

عين الفتح…………………………….40 مم

ادروكال………………………………..15 مم

امرج …………………………………..09 مم

الزرك………………………………….08 مم

امرج البل…………………………….07 مم

لكرين 2………………………………03 مم

لقويركه………………………………40 مم

بوصطيله…………………………….35 مم

ديده قلي……………………………30 مم

حاسي الشيخ ول الطلبه…………24 مم

ام العكريش………………………..24 مم

شرم الشيخ……………………….20 مم

تمبدغه…………………………….15 مم

ام لعظام…………………………..14 مم

حاسي باب……………………….11 مم

ابحيره……………………………..06 مم

اميلح الشرفه……………………16 مم

امبري الدلاح……………………..15 مم

اكريص اهل المختار…………….11 مم

الملس…………………………..10 مم

السيفان 1………………………10 مم

امزيميد………………………….08 مم

دار العافيه الشرفه……………05 مم

راص الفيل……………………..04 مم

عدل بكرو……………………….03 مم

الحوض الغربي:

نعمة الله2…………………..45 مم

طلي القريه…………………45 مم

طلي لخظر………………….40 مم

اتريدات………………………40 مم

عرفات……………………….39 مم

القطب……………………….35 مم

الفلانيه………………………31 مم

نعمة الله 1………………….31 مم

كوبني……………………….28 مم

صدر ابيظ……………………25 مم

المبرك………………………23 مم

كوكي………………………20 مم

امنيصيره الجديده………….19 مم

اجريف………………………50 مم

الحاسي لحمر…………….35 مم

ازرافيه الشرقيه……………28 مم

صونداج…………………….20 مم

الملحس…………………..20 مم

اكني اهل جعفر………….20 مم

ازرافيه الغربيه…………….19 مم

الينطان…………………….16 مم

بدر…………………………50 مم

الحله………………………45 مم

بنعمان…………………….49 مم

الشلخه……………………41 مم

الزاكيه ام اعكال………….38 مم

عين ابهاه…………………38 مم

بيظت الماء………………..35 مم

البصره……………………..35 مم

دمشق……………………33 مم

دار العلا……………………30 مم

دار السلامه………………28 مم

كونكل…………………….26 مم

اصليلحيه الشرقيه……..25 مم

المدوب………………….25 مم

حاسي الامين………….25 مم

ام القرى…………………24 مم

اقليك ادوعلي…………..24 مم

بغداد……………………..20 مم

ابيشيش………………….20 مم

واد امحمد………………..20 مم

لعيون……………………..15 مم

بدمغه…………………….15 مم

ام لحبال…………………15 مم

البرباره…………………..15 مم

انصفني………………….15 مم

ادويراره…………………..13 مم

الراظي…………………..33 مم

ام لمحار…………………25 مم

تامشكط…………………02 مم

اطويل……………………26 مم

لعصابه:

الطيب…………………..15 مم

الرشيد………………….13 مم

ازويره……………………10 مم

ارويني افلان…………..07 مم

دار النجات………………06 مم

كفافه افلان…………….03 مم

تناها…………………….60 مم

دقفك……………………40 مم

ادويره الدرديري………..40 مم

طفره اكريديد…………..38 مم

كارا الله…………………35 مم

اودي افلان…………….30 مم

لكليبيه…………………30 مم

هامد……………………26 مم

كلى بلى……………..26 مم

اكمامين……………….25 مم

اولاد حم………………22 مم

اهل معط الله…………13 مم

كنكوصه……………….08 مم

كوركول:

دجول…………………….73 مم

توفوندى سيفى………..12 مم

مدن لسياد……………..10 مم

توكومادي……………….06 مم

كيهيدي…………………01 مم

اندجاجبني الشرفه……35 مم

كوب اهل دجاج…………35 مم

فرع لادم………………..35 مم

اوشكش………………..30 مم

بديزكن…………………..30 مم

بوعسله…………………28 مم

كوب اهل اليماني………25 مم

اندجاجبني كاندكا……….22 مم

دجيباب……………………20 مم

بتك اهل اليماني…………18 مم

امبود……………………….15 مم

كوب اهل جعفر……………15 مم

الحاميه…………………….15 مم

دجيباب……………………..10 مم

اوشكش…………………..10 مم

ادباي اهل زاله……………07 مم

لمسيكم…………………..04 مم

كيدي ماغه:

حمد الله…………………..47 مم

دانكرمو…………………..46 مم

اهل يربه…………………40 مم

اهل سالم………………37 مم

سيلبابي………………..36 مم

كلينكمو…………………35 مم

اهل سيدي ول امبارك..35 مم

دجالا …………………….33 مم

حاسي شكار…………….32 مم

اهل صمب………………..30 مم

تاشوط…………………….30 مم

اهل دجا تو………………..27 مم

واعرت اهل احميميد……..27 مم

احسي لعطش……………25 مم

ارتمو………………………..25 مم

واعرت اهل لكحل…………23 مم

تينل دجبايه………………..10 مم

ول امبني ادباي…………..08 مم

حاسي سيدي……………08 مم

كودويل……………………..60 مم

دجاليبه……………………..60 مم

بؤته…………………………55 مم

ومبو…………………………52 مم

دجكي……………………..40 مم

ول الرامي بديزكن………..40 مم

اهل ابريك………………….36 مم

صنيي دجيري……………..35 مم

امباله المركز………………30 مم

انخيله 1……………………30 مم

الطبال 4……………………26 مم

اكوينيت…………………….25 مم

اهل الحسن………………25 مم

بكربه……………………….10 مم

اجار اهل عالي…………..05 مم

بولحيه…………………….55 مم

المسلم…………………..50 مم

المصكول………………….50 مم

سد الماء………………….50 مم

الشيه1……………………43 مم

الكتان……………………..40 مم

الشلخه……………………40 مم

دجيكوني…………………..37 مم

عيس باب…………………..35 مم

اهل سكابه…………………35 مم

كنكو ………………………..32 مم

سلو………………………….32 مم

سلوقو……………………….30 مم

ازنيكي افلان………………..30 مم

كوراي………………………..25 مم

برودي………………………..25 مم

اشكاطه……………………..25 مم

سابوسيرى………………….25 مم

دجاكيلي……………………..24 مم

بتنده…………………………22 مم

فيتاسه………………………22 مم

قابو الجديده………………….20 مم

لعبلي…………………………65 مم

كالينيورو………………………65 مم

بنعمان 1………………………55 مم

متعيلك المدن………………..46 مم

اويد امور………………………45 مم

دافور……………………………41 مم

لعوينات…………………………36 مم

دقفك……………………………35 مم

لكليبيه………………………….35 مم

ابي افرا………………………..35 مم

بودجبايه………………………..32 مم

متعيلك ادباي…………………..32 مم

كرفافه…………………………..32 مم

ابحيره…………………………..30 مم

النبيه……………………………30 مم

اكوانيت………………………..30 مم

اندملي انياكي………………..30 مم

ول ينج………………………….27 مم

اويد اجريد………………………26 مم

ازويره دجام جام……………….15 مم

حاسي البقره الوالد…………..15 مم

بعنز …………………………….05 مم