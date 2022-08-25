موريتانيا تتقدم ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري «للفيفا»

تقدم المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ليحتل بذلك المركز 107 عالميا.

وأعلن «الفيفا» التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أغسطس، الذي لم يشهد تغييرات كبرى في المراكز الخمسين الأفضل في التصنيف، باستثناء هبوط المغرب إلى المركز 23، وصعود إيران بدلا منها في الـ22.

وجاءت المراكز العشرة الأوائل في إفريقيا لشهر أغسطس على النحو التالي:

السنغال (18)

المغرب (23)

تونس (30)

نيجيريا (31)

الكاميرون (38)

مصر (40)، الجزائر (41)

مالي (46)

كوت ديفوار (52)

بوركينا فاسو (55).

فيما جاء تصنيف فيفا لـ 10 الأوائل على العالم خلال شهر أغسطس على النحو التالي:

« البرازيل

بلجيكا

الأرجنتين

فرنسا

إنجلترا

إسبانيا

إيطاليا

هولندا

البرتغال

الدنمارك