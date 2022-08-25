موريتانيا تدعم المنمين الصغار بـ900 مليون أوقية قديمة

قال وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، إن قطاعه سيخصص 900 مليون أوقية قديمة من القروض الموقعة مع بنوك وطنية لدعم المنمين الصغار.

ولد اسويدات كان يتحدث خلال اجتماع بالمنمين وممثلي الروابط المهنية والرعوية، أمس الأربعاء، في مدينة كيفه، وسط موريتانيا.

وأوضح وزير التنمية الحيوانية أن تخصيص هذا المبلغ للمنمين الصغار يأتي بهدف الوقوف دون استحواذ الفاعلين الكبار على مبلغ القرض البالغ 3 مليارات أوقية قديمة.

وأشار الوزير إلى أن البنك الوطني لموريتانيا أعلن تخليه عن الضمانات الخاصة بـ300 مليون أوقية قديمة، أي ما يمثل نسبة 30 في المائة من المبلغ المخصص للمشاريع الصغيرة.

وكانت وزارة التنمية الحيوانية قد وقعت أكتوبر الماضي اتفاقيات تمويل مع 3 بنوك وطنية، بغلاف مالي قدره 3 مليارات أوقية قديمة، وتهدف الاتفاقيات التي وقعت مع البنك الوطني، والبنك الوطني للاستثمار، وبنك الأمانة، إلى ترقية وتثمين الثروة الحيوانية، وإطلاق مشاريع تنموية منتجة، وإنشاء مصانع ومزارع عصرية، بحسب وزارة التنمية الحيوانية.