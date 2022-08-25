سنيم: بيع قرابة 8 ملايين طن من خامات الحديد خلال 7 أشهر

أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، أن مبيعاتها خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت 7٫73 مليون طن من خامات الحديد، وهو ما يمثل نسبة 98٫2% من هدفها في مجال المبيعات لهذه الفترة.

جاء ذلك على لسان المدير التجاري للشركة، محمد الحافظ ولد يهي، خلال لقاء أجرته معه نشرية “أخبار سنيم”، الصادرة عن إدارة الاتصال والعمل الاجتماعي بالشركة.

وقال ولد يهي، “إن الوضعية الحالية الخاصة بأسعار الحديد، لاتبعث على الإطمئنان، بسبب هبوط الطلب، ومخاطر إغلاق مصانع الصلب، وهبوط الأسعار، لكن الشركة ما تزال تحتفظ بهدفها لهذه السنة المتمثل في مبيعات تبلغ 13٫5 مليون طن”.

وأضاف أن “سنيم” عززت تنويع أسواق منتجاتها بتوقيع عقد شراء طويل الأمد في شهر مارس الماضي، مع مجموعة توسيالي الجزائرية (TOSYALI)، معتبرا أن هذا العقد دشن عودة الشركة إلى السوق المغاربية.

وأشار إلى أن شركة “سنيم”، عززت موقعها على صعيد سوقها التقليدي في أوروبا، من خلال تسليم عدة شحنات لزبون نمساوي جديد، هو “فوستالبين”، كما تنوي تسليم شحنة تجريبية لزبون صربي في السوق الأوروبي.

واعتبر المدير التجاري لـ”سنيم”، أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، يمثل تحديا كبيرا يتعين على الحكومات والمؤسسات مواجهته خلال الأشهرالمقبلة، معتبرا أن شركة “سنيم”، تظل يقظة بهذا الخصوص، لأن المحروقات جزء كبير من تكلفة إنتاجها حسب تعبيره.