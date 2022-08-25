موريتانيا.. تهاطل أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الخميس، تهاطل أمطار وصلت 62 مم في مناطق من ولاية كيدي ماغا جنوبي موريتانيا.

ووفق ما أفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة فإن الأمطار المسجلة على ولايات الحوضين وكيدي ماغا، جاءت على النحو التالي :

الحوض الشرقي :

بانكو ……………………….. 20 مم

فايره ………………………… 15 مم

الحوض الغربي :

البيظ ……………………………….. 28 مم

احريجت اهل الشيخ احمد … 25 مم

مسيل كرفافه …………………. 25 مم

امبيديع …………………………… 20 مم

اشويف …………………………… 19 مم

كتول ……………………………….. 13 مم

كيدي ماغه :

اهل سنو ………………………… 25 مم

ول الرامي تادريصه …………. 36 مم

الملك ………………………………. 62 مم

بايدجام …………………………….. 57 مم

امبيديع اساق ………………….. 35 مم

دافور………………………………. 31 مم

تيدومت ازبيرات …………….. 31 مم

دجيو ……………………………… 23 مم

بوكربه …………………………… 20 مم

الكتان …………………………….. 14 مم

لحرج ……………………………… 09 مم