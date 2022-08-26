ألمانيا تنشر مزيدا من الجنود في مالي

أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني، نقل مزيد من الجنود إلى مالي، لتعزيز مهمة الأمم المتحدة في هذا البلد الإفريقي، مضيفا أن الطائرة التي تقل الجنود هبطت في مالي أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يشارك جنود المشاة الألمان لاحقا في حماية مطار مدينة «جاو»، حيث تتمركز غالبية القوة الألمانية المشاركة في مهمة «مينوسما» التابعة للأمم المتحدة.

وتضم مهمة «مينوسما»، التي تهدف إلى نشر الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، نحو 13 ألف جندي ونحو 2000 شرطي.

وكان البرلمان الألماني، حدد الحد الأقصى للجنود المشاركين في المهمة الأممية بـ1400 جندي.

وبحسب الحكومة المالية، فإن المطار الموجود في مدينة «جاو» يجري تشغيله في الوقت الراهن من قبل إدارة من مالي، كما هو الحال أيضا مع المطار في العاصمة باماكو.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن الحكومة المالية قولها إن وكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا (أسيكنا) باتت مرة أخرى هي المسؤولة عن أمن الملاحة الجوية في «جاو»، بعد انسحاب قوة «بارخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب من البلاد.

وأضافت الحكومة المالية، أنها تجري محادثات مع «مينوسما»، للاتفاق على التشغيل المستقبلي للمطار في مدينة «جاوه».