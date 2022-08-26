في ثلاث سنوات.. منطقة نواذيبو الحرة توظف أكثر من ألف شخص

أعلنت سلطة منطقة نواذيبو الحرة، أنها وفرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 1152 وظيفة مباشرة للشباب والنساء، بسبب الاستثمارات التي أطلقتها مؤخرا.

جاء إعلان المنطقة في تقرير نشرته عن وضعية المؤسسات بعد مرور ثلاث سنوات من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال التقرير إن المنطقة أنشأت 111 شركة (مشاريع استثمارية خاصة)في قطاعات الصيد والسياحة والصناعة والتجارة.

وأشار التقرير إلى أن السلطة اعتمدت في إطار الاستثمار «عدة شركات بموجب نظام المنطقة الحرة في نواذيبو خلال السنة المالية الماضية 2021».

وأضاف أن مجالات عمل المنطقة الحرة تركزت في الفترة الأخيرة على «البنية التحتية و بناء القدرات وخلق فرص العمل ودعم الحملات التوعية ضد كوفيد 19».

ومن بين المشاريع التي تطرق لها التقرير؛ بناء محطة تبريد «لتخزين البضائع في مطار نواذيبو الدولي بمساحة 600 متر مربع بالإضافة إلى مبنى يمكن استخدامه كمكاتب ومحطة واحدة محتملة للتصدير».

وقالت المنطقة الحرة إنها نظمت دورات تدريبية لمشغلي صيد الأسماك «أكثر من 1400 شخص ، بما في ذلك أكثر من 700 امرأة في التجهيز وإضافة القيمة إلى المنتجات السمكية».

وأضاف التقرير المنطقة الحرة «تعول كثيرا على إنجاز مشروع ميناء مياه الأعماق و مطار انواذيبو الدولي من أجل جذب المزيد من المستثمرين والرفع من مكانة المنطقة وازدهارها والرقي بها» وفق تعبير البيان.