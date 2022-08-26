أمطار نواكشوط تعيق الحركة في الشوارع.. وهذه مقاييسها

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، تساقط كميات من الأمطار فجر اليوم الجمعة، أدت إلى تجمع المياه في عدد من الشوارع الرئيسية.

وبحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، فإن مقاييس الأمطار وصلت إلى 49 ملم في مقاطعتي الميناء ودار النعيم، ما يفاقم من معاناة السكان الذين تتضرروا من أمطار الأسبوع الماضي.

وشهدت العاصمة زحمة “خانقة” صباح اليوم الجمعة، بسبب إغلاق المياه للعديد من الطرق الرئيسية.

وقال محمد ولد احمدو، وهو عامل في أحد أسواق التجزئة وسط العاصمة نواكشوط، إن معظم أصحاب المحلات التجارية لم يتمكنوا من الوصول إلى محلاتهم بسبب تجمع المياه في الشوارع المؤدية إلى السوق.

وأضاف في اتصال مع “صحراء ميديا”، أن برك المياه والمستنقعات تنتشر في معظم الشوارع وسط العاصمة، مؤكدا أن عمال المحلات مازالوا عاجزين عن الوصول إلى أماكن عملهم في عدد من الأسواق بسبب الزحمة وإغلاق الطرق.

وجاءت مقاييس الأمطار التي عرفتها نواكشوط على النحو التالي:

الرياض 36 مم

عرفات 45 مم

الميناء 49 مم

السبخه 32مم

تفرغ زينه 25 مم

لكصر 35 مم

توجنين 45 مم

دار نعيم 49 مم

تيارت 27 مم