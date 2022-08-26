اليابان تتعهد بتقديم نحو 30 مليار دولار مساعدات لأفريقيا

ذكرت صحيفة « سانكي شيمبون» اليابانية الجمعة، أنه من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس في مطلع الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة، التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد).

وسيشارك كيشيدا في المؤتمر عبر الإنترنت لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بمرض كورونا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية الأربعاء، إن القضايا الأخرى ستشمل الأمن الغذائي لإفريقيا في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.

ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ عام 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في إفريقيا، وتستضيفه الأمم المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وسيحضر وزير الخارجية «يوشيماسا هاياشي» المؤتمر ومن المقرر أن يلتقي بنظيره التونسي الجمعة، قبل انعقاد المؤتمر الرئيسي.

وكالات