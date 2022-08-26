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موريتانيا.. مليار و 200 مليون أوقية لدعم صغار المنتجين

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

أطلقت وزارة التنمية الحيوانية،من بلدية تامورت انعاج بولاية تكانت (وسط)  البرنامج الوطني لدعم صغار المنتجين في مجال التنمية الحيوانية، بغلاف مالي قدره مليار و200 مليون أوقية قديمة.

وقال وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، إن إطلاق مكونة البرنامج الوطني لدعم صغار المنتجين، يأتي في إطار دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وتشجيع أصحاب المبادرات النسوية والشبابية، في مجال التنمية الحيوانية.

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وأضاف أن من ضمن الأهداف التي يسعى إليها البرنامج، مساعدة صغار المنمين من خلال تثمين منتجاتهم، مما يساهم في ولوجهم للدورة الإنتاجية، حسب تعبيره.

من جهته عمدة بلدية تامورت انعاج، أحمد ولد أحمد بده، اعتبر أن هذا البرنامج، ستكون له نتائج إيجابية على المنمين بصفة خاصة، وعلى قطاع التنمية الحيوانية بصفة عامة.

وقال إن هذا المشروع، يأتي في إطار سعي السلطات الموريتانية لمؤازرة أصحاب المبادرات النسوية والشبابية الصغيرة، وتعزيز ولوجهم للدورة الاقتصادية.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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