اترارزة.. إطلاق الحملة الزراعية المطرية لموسم 2022 -2023

أطلقت السلطات الموريتانية من قرية “اللكات” بمركز لكصيبة2 الإداري، بمقاطعة انتيكان، بولاية اترارزة، الحملة الزراعية المطرية لموسم 2022 -2023 على مستوى الولاية.

وقال والي ترارزة، امربيه رب ولد بونن ولد عابدين، إن “الدولة وفرت المدخلات الزراعية والمياه، ومختلف أنواع مكافحة الطيور، ما مكن من نجاح الحملة الزراعية الصيفية الماضية بشكل ملحوظ”.

ودعا والي اترارزة، الجميع إلى الإقبال على الزراعة، والابتعاد عن الاتكالية، حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة ستتم دراستها بعناية فائقة وحلها في القريب العاجل.

وتحدث ولد بونن ولد عابدين عن ما وصفها بالإنجازات الكبيرة، التي شملت توزيع مبالغ مالية معتبرة، على الطبقات الضعيفة من المجتمع، وإنجاز الطرق المعبدة، حسب تعبيره.

من جهته عمدة بلدية لكصيبة2 يعقوب ولد موسى ولد الشيخ سيديا، قال في كلمة له بالمناسبة، “إن المنطقة زراعية بامتياز متوقعا أن تكون نتيجة الحصاد معتبرة، نتيجة لوجود تساقطات مطرية معتبرة”.

وطالب العديد من المستفيدين من العملية، بتوفير السياج للمزارع، واستصلاح الأراضي الصالحة للزراعة، حتى يتمكن السكان من الاستفادة القصوى، وتحقيق الأهداف المنشودة من طرف السلطات العليا في البلد.