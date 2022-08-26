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لا إصابات بكورونا في موريتانيا خلال اليوم الأخير

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة  الأخيرة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية، الخاصة برصد الحالة الوبائية المتعلقة بكورونا، إن المصالح التابعة لها سجلت خلال اليوم الأخير، 4 حالات شفاء من الفيروس، دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا.

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وأضافت الوزارة في نشرتها، أنها توصلت لهذه النتيجة، بعد إجراء 1025 فحصا جميعها للتشخيص، منها 72 فحصا مخبريا، و 953 فحصا سريعا.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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