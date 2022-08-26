موريتانيا.. أمطار تجاوزت حاجز 120 ملم في مناطق باترارزه

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الجمعة، أن مقاييس المطر سجلت خلال ال24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على ولايات متفرقة من البلاد، تجاوزت في عدة مناطق من ترارزه حاجز 120 مليمترا، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

امرج……………………………………………………..08 مم

لعصابه:

باركيول…………………………………………………09 مم

كرمور………………………………………………….67 مم

الركوات………………………………………………55 مم

ابداه…………………………………………………..55 مم

روصو…………………………………………………49 مم

اشكاره……………………………………………….17 مم

جدر المحكن………………………………………09 مم

سكان اطلابين…………………………………..03 مم

المذرذره……………………………………………120 مم

احسي باب الدين……………………………….87 مم

تكند…………………………………………………..84 مم

التوفيق……………………………………………..45 مم

لمبقدد………………………………………………45 مم

اكراع لحمار………………………………………..40 مم

تاكلالت……………………………………………..38 مم

كم 48 ……………………………………………..120 مم

بومبري……………………………………………..120 مم

الحرمين……………………………………………110 مم

دجيه………………………………………………..66 مم

المكج……………………………………………….65 مم

الحسنيه……………………………………………65 مم

بينايب………………………………………………65 مم

لبيرد………………………………………………..60 مم

امنيدير…………………………………………….50 مم

الخواره…………………………………………….45 مم

امبلل……………………………………………….40 مم

الجامع……………………………………………..35 مم

التوفيق……………………………………………35 مم

ديك نور……………………………………………32 مم

كرمسين…………………………………………….30 مم

انرينايه………………………………………………15 مم

ابدن…………………………………………………..15 مم

اندجاكو……………………………………………..14 مم

مايشايد……………………………………………..150 مم

تذرذرت………………………………………………100 مم

ببكر……………………………………………………97 مم

اجار…………………………………………………….70 مم

تمبيالي………………………………………………63 مم

رباط الفتح………………………………………….55 مم

بير اولاد عيس…………………………………….46 مم

تنكادوم……………………………………………….40 مم

بارينه…………………………………………………..40 مم

اجوير تنهمد………………………………………….14 مم

معط ملان…………………………………………….08 مم

الربينه…………………………………………………..02 مم

بلقربان………………………………………………….02 مم

انعيمه…………………………………………………..02 مم

اركيز………………………………………………………01 مم

النباغيه………………………………………………….55 مم

الفردوس……………………………………………….34 مم

النعيم…………………………………………………..30 مم

المتيسر………………………………………………..23 مم

دوبي…………………………………………………..50 مم

بجمعه………………………………………………..50 مم

لفريوه……………………………………………….35 مم

اودش………………………………………………..30 مم

دمان…………………………………………………06 مم

اجدير………………………………………………..05 مم

واد الناقه…………………………………………05 مم

ام القرى……………………………………………04 مم

لبراكنه:

روتي………………………………………………..49 مم

وابوندى…………………………………………….47 مم

الدار الخظره……………………………………..45 مم

دقفك……………………………………………….40 مم

كورل صاده………………………………………35 مم

بوقى…………………………………………………30 مم

المخيم……………………………………………….27 مم

تولدي………………………………………………..25 مم

الجديده………………………………………………22 مم

كورل هامه…………………………………………..10 مم

المبروك كم18 …………………………………..02 مم

دار العافيه…………………………………………..02 مم

شنقيطي……………………………………………02 مم

نت:

اعوينات ارجي…………………………………….24 مم

اكفان 1……………………………………………….20 مم

اكفان 2……………………………………………….10 مم

اودي لكشور……………………………………….04 مم

النيملان………………………………………………02 مم

انتتام…………………………………………………..09 مم

اينشيري:

اكجوجت……………………………………………….35 مم

ربط اهل كركوب…………………………………..05 مم

الويبده…………………………………………………..05 مم

بنشاب…………………………………………………….18 مم

انواكشوط الغربيه:

الولايه………………………………………………………40 مم

لكصر………………………………………………………..35 مم

السبخه……………………………………………………..32 مم

تفرغ زينه…………………………………………………..25 مم

انواكشوط الشمالية:

دار النعيم……………………………………………………49 مم

توجنين………………………………………………………..45 مم

تيارت……………………………………………………………27 مم

انواكشوط الجنوبيه:

عرفات……………………………………………………………58 مم

الميناء…………………………………………………………….49 مم

الرياض…………………………………………………………..35 مم