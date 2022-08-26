المغرب يستدعي سفيره في تونس ويقاطع قمة «تكاد 8»

أعلنت المملكة المغربية، مقاطعتها لقمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد8” التي تعقد في العاصمة التونسية يومي 27 و28 أغسطس الجاري؛ واستدعاء سفيرها للتشاور، على خلفية دعوة رئيس جبهة البوليساريو للمشاركة في القمة، واستقباله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، “إن موقف تونس في سياق عملية منتدى التعاون الياباني الإفريقي يؤكد بشكل صارخ عداءها”.

وأضاف البيان أن “تونس قررت من جانب واحد، دعوة الكيان الانفصالي، ضد رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها”، معتبرا أن “الاستقبال الذي قدمه رئيس الدولة التونسي لرأس الميليشيا الانفصالية، هو عمل خطير وغير مسبوق، يسيء بشدة إلى مشاعر الشعب المغربي وقواته الحية” حسب تعبير البيان.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أنه في “مواجهة هذا الموقف العدائي والضار بالعلاقات الأخوية التي حافظ عليها البلدان دائما، قررت المملكة المغربية، عدم المشاركة في قمة تيكاد الثامنة، واستدعاء سفير جلالة الملك في تونس على الفور للتشاور”.

وأكد بيان الخارجية المغربية، أن “هذا القرار لا يؤثر على الروابط القوية والسليمة بين الشعبين المغربي والتونسي، والتي يرتبط بها تاريخ مشترك ومصير مشترك، كما أنه لا يشكك في التزام المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الإفريقي، كما أنه لا يشكك في التزام المملكة تجاه مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في إفريقيا”.