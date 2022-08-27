موريتانيا.. وفاة شخص غرقا بسبب الأمطار في المجرية

أعلنت وزارة الداخلية، وفاة شخص غرقا في قرية عين الخشبة بمقاطعة المجرية في ولاية تكانت، وسط موريتانيا.

وقالت الوزارة في النشرة اليومية المتعلقة بحوادث الأمطار، أن الأمطار الأخيرة أدت إلى تضرر بعض أحياء مدينة تجكجه، مؤكدة أن فرق الأمن المدني بدأت شفط المياه عن هذه الأحياء.

وفي مقاطعة امبود أشارت الوزارة إلى أن حاكم المقاطعة زار قرية اندولة الواقعة على ضفة بحيرة فم لكليته، بعد تلقي معلومات بارتفاع منسوب المياه اتجاه القرية.

وأضافت أن الحاكم بعد اجتماعه بالسكان تقرر تشكيل لجنة محلية لمتابعة الوضعية والتبليغ المبكر عن كل طارئ.

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة أكثر من 30 شخصا أغلبهم أطفال قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، خلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت الكثير من السدود.