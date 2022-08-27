استعدادا للأبطال.. نواذيبو يضم التشادي حسن براهيم

أعلن نادي أف سي نواذيبو، انضمام المهاجم التشادي حسن إبراهيم جبرين إلى صفوفه قادما من نادي جاسوجي يونايتد الرواندي، ولم يكشف النادي عن قيمة العقد ولا مدته.

وقال النادي في منشور له إن حسن براهيم سبق له أن توج مرتين بالدوري اتحادي، كما خاض عدة تجارب احترافية في بعض الدوريات الإفريقية أبرزها الدوري الرواندي والغابون.

وأضاف أن اللاعب الدلي التشادي سبق له أن توج بهداف الدوري الغابوني، كما حل ثالث في ترتيب الهدافين خلال تجربته الاحترافية في الدوري الرواندي لكرة القدم.

وأجرى نادي اف سي نواذيبو الفائر بالدوري المحلي الموسم المنصرم، عدة تعاقدات استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا المقبل، أبرزها الحارس المالي إدريسا كوياتي، وياسين الشيخ الولي، والحسن لمرابط، وبعض اللاعبين الآخرين الذين كانوا ينشطون في الدوري المحلي.