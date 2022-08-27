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موريتانيا تسعى إلى تقليص وارداتها من الأعلاف بنسبة 30%

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

قال وزير التنمية الحيوانية محمد لد اسويدات، إن موريتانيا تعمل على تقليص استيراد الأعلاف من الخارج بنسبة تزيد على 30 في المائة.

وأضاف الوزير أن البلاد ستقلص الاستيراد عبر التوجه إلى الاستزراع المائي، وهو  أسلوب جديد للبذر خارج التربة سيقلل من هدر المياه بنسبة 51 في المائة.

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الوزير كان يتحدث خلال إطلاقه البرنامج الوطني لتطوير وتنويع المصادر العلفية، من قرية كراع اسدر في ولاية لبراكنه، وسط موريتانيا.

ويهدف البرنامج إلى “تطوير المصادر العلفية وتنويعها وتقليل الكلفة الغالية للتغذية الحيوانية”، وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي ٧ مليارات على مدى ثلاث سنوات، بحسب وزارة التنمية الحيوانية.

وقال ولد اسويدات، إن من النتائج المتوقعة لهذا التوجه خفض سعر الأعلاف و”جعلها في متناول المنمين ورفع مردودية الإنتاج الحيواني”، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيمكن من تنويع المصادر العلفية والبحث عن طرق لتطوير الأنواع العلفية، وتقليل الكلفة الباهظة للتغذية الحيوانية.

وخلص الوزير إلى أن التغذية الحيوانية “مازالت تشكل تحديا مؤرقا للمنمين، وتقلص من عمليات الإنتاج، وتخفض من المردودية الاقتصادية لتربية الماشية”.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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